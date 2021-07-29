Azur Air возобновит рейсы в Доминикану 9 августа 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Крупнейшая чартерная авиакомпания Azur Air приняла решение возобновить рейсы на территорию Доминиканы с 9 августа текущего 2021 года. Об этом в четверг, 29 июля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

- Azur air возобновляет полетную программу в Доминиканскую Республику. Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы из Москвы с частотой три раза в неделю. Компания выполняла перевозки по данному маршруту до начала пандемии коронавирусной инфекции. Шесть лет назад полеты в Доминикану стали для Azur Air первым трансатлантическим маршрутом, после чего они быстро переросли в одно из наиболее популярных среди российских путешественников направлений, - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, до этого авиационное компания «Россия» первой в стране получила разрешение на полеты на курорты Египта. Компания готова приступить к полетам с 9 августа текущего года.