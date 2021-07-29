Аналитик оценила перспективы рубля в августе

К концу лета ожидаются просадки рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В августе вероятны краткосрочные просадки рубля. Это будет связано с предстоящим сезоном дивидендных выплат российскими корпорациями. Такое мнение выразила едущий аналитик отдела информации и анализа мировых рынков ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

«Среди краткосрочных рисков для нацвалюты следует выделить предстоящий сезон дивидендных выплат российскими корпорациями. Так, в августе отечественные компании направят на выплату дивидендов порядка 670 миллиардов рублей. Из которых около 160 приходятся на иностранных акционеров и могут быть конвертированы в валюту. В этой связи в течение последнего летнего месяца вероятны кратковременные просадки курса рубля», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом аналитик добавила, что в последний летний месяц доллар вряд ли поднимется выше 75 рублей.

«Мы ожидаем, что в августе курс USD/RUB будет торговаться преимущественно в диапазоне 72-75 рублей за доллар», - отметила эксперт.

Напомним, ранее ЦБ назвал курс доллара и евро на пятницу, 30 июля. По данным регулятора официальный курс доллара составит 73,19 рубля, а евро - 86,86 рубля, передает «Свободная пресса».