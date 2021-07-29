На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые с помощью детектора LHCb в составе Большого адронного коллайдера, открыли новую частицу - двойной очарованный тетракварк Tcc+. Об этом в четверг, 29 июля, говорится в сообщении на официальном сайте Европейской организации по ядерным исследованиям.

Обнаруженный специалистами тетракварк является единственной известной в настоящее время науке частицей, которая состоит из четырех кварков. Два из них являются очарованными, при этом очарованные антикварки отсутствуют. Очарование – это квантовое число, характеризующее тип кварка.

Отмечается, что новая частица также является рекордсменом-долгожителем, поскольку время жизни тетракварка в 10-500 раз больше, чем у других частиц с такой же массой.

Большой адронный коллайдер – это ускоритель заряженных частиц, который предназначен для разгона протонов и тяжелых ионов, а также изучения продуктов их соударений. Устройство находится на границе Швейцарии и Франции. В исследованиях на Большом адронном коллайдере участвуют свыше десяти тысяч ученых и инженеров более чем из ста государств мира, в том числе из России.