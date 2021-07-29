В Турции опровергли информацию об эвакуации отелей из-за пожаров Фото: Instagram.com

Эвакуация отелей в курортных городах Турции не проводится, все туристы продолжают отдыхать, заявил глава национальной Федерации отельеров республики Сурури Чорабатыр.

«Туристы продолжают отдыхать в отелях, об эвакуации речи не идет», – передает слова Чорабатыра РИА Новости.

По словам главы федерации отельеров Турции, в Манавгате пожарные контролируют ситуацию. Он сообщил, что для ликвидации пожаров мобилизованы все силы, есть вероятность, что в пятницу, 30 июля, ситуация нормализуется.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в четверг, 29 июля, из отелей в турецком Мармарисе началась эвакуация отдыхающих в связи с масштабными лесными пожарами, огонь подобрался вплотную к туристическому району.

Напомним, из-за крупных лесных пожаров в турецкой провинции Анталья уже погибли по меньшей мере три человека. Пожарные до сих пор борются с четырьмя очагами возгорания в районе города Аксеки и курортного города Манавгат.