Российская туристка рассказала об обстановке в Сиде из-за пожаров: «Глаза режет, с неба падает пепел». Фото: кадр из видео

Некоторые районы турецкого города Сиде сегодня днем заволокло густым дымом из-за масштабных лесных пожаров в соседнем Манавгате в провинции Анталья. Российская туристка Ирина Моргунова в четверг, 29 июля, рассказала журналистам об обстановке в городе.

На опубликованных кадрах видно, что пожарные вертолеты с водой пролетают над отдыхающими в сторону очага возгорания. Путешественники в это время продолжают загорать на пляже и купаться в море.

-Мы проснулись в шесть утра, соседи в пять утра от звуков вертолета, которые стали летать очень низко. Вертолеты забирают воду прямо из моря. Глаза режет, с неба падает пепел. У кого одежда на балконе, полотенца – все запачкалось. Мы тут уже тоже, запах и волос и всего достаточно прокопченый, - рассказала жительница Москвы, которая в настоящее время отдыхает в одном из отелей Сиде.

Напомним, крупные лесные пожары также тушат в городе Манавгате, в районе Бодрума провинции Мугла, в Адане, Кайсери и Мерсине. Из-за возгораний на турецких курортах пострадали более 180 человек, по меньшей мере три человека погибли.

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