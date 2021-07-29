Разработчик заявил, что модуль «Наука» сможет работать на МКС до конца 2027

Ресурс модуля "Наука" заложен до конца 2027 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский многоцелевой лабораторный модуль «Наука», пристыковавшийся к Международной комической станции, имеет ресурс работы до конца 2027 года, сообщил журналистам генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов.

«Сейчас у него ресурс установлен до конца 2027 года. Как минимум до 2027 года мы работать уже можем», – сказал он.

По словам Кузнецова, ресурс модуля может быть продлен в случае необходимости до 2030 года.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 29 июля, многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС. Станция впервые за одиннадцать лет получила новый российский модуль.

Ранее старый лабораторный модуль «Пирс», прослуживший на орбите более двадцати лет, был отстыкован от МКС при помощи корабля «Прогресс МС-16», чтобы освободить место модуля «Наука».