Ученые заявили, что коронавирус в пять раз увеличивает риск проблем с памятью Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ученые из Норвегии выяснили, что коронавирусная инфекция в пять раз повышает вероятность развития долгосрочных проблем с памятью даже спустя восемь месяцев после выздоровления. Исследование медиков в четверг, 29 июля, опубликовали в научном журнале JAMA Network Open.

Сообщается, что примерно 82 процента пациентов, которые жаловались на ухудшение памяти после коронавируса, страдали и от других сбоев в работе организма. Так, инфекция вызывала нарушения в работе мозга, в том числе горячку, временное ухудшение памяти и снижение умственных способностей.

Группа медиков под руководством Арне Соораса из Университета Осло провела исследование для изучения того, как меняется состояние памяти переболевших коронавирусом, в наблюдении приняли участие более 13 тысяч добровольцев. Исследование доказало, что любые формы инфекции заметно повышали вероятность заполучить долгосрочные проблемы с работой памяти. По сравнению со здоровыми добровольцами, бывшие носители коронавируса страдали от подобных проблем в четыре-пять раз чаще.

Как писал сайт kp.ru, ранее ученые выявили, что пожилые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, обладают большим количеством антител, чем переболевшие молодые люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кандидат наук назвал неожиданную категорию людей, у которых развивается поражение мозга после коронавируса

У пациентов снижается острота внимания, ухудшается память и способность к концентрации - на восстановление может уйти до полугода (подробности)