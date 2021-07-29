С начала 2021 года Кубань на треть увеличила экспорт вина и шампанского

Стенд компании "Кубань-Вино" на выставке Фото: Евгения ГУСЕВА

Чем славится Кубань? Житница, здравница и ключевой производителей вина. Приведем несколько цифр. В 2015 году в Краснодарской крае произвели 21 млн декалитров вина (чтобы перевести в литры умножаем на 10), из них 8,2 млн – из привозного виноматериала. В 2020-м виноделы края произвели 24 млн дал, причем из импортных материалов получено всего 1,6 млн дал. Об этом стало известно на совещании в Темрюкском районе под председательством губернатора края Вениамина Кондратьева.

«Объемы производства вина в крае за 5 лет выросли на 11%. И это не предел. Если полностью освоим виноградопригодные территории, то объемы винодельческой продукции увеличатся до 38 млн декалитров в год. Уникальные земли – одно из наших главных конкурентных преимуществ, – отметил глава Кубани.

Вице-губернатор Андрей Коробка рассказал, что идет работа по инвентаризации виноградопригодных земель. Уже выявлена примерная площадь – около 80 тыс. га. Из них освоено чуть больше трети. На неиспользуемых 50 тыс. га до начала посадки будут проведены почвенные обследования, чтобы подтвердить пригодность участков для возделывания винограда.

Больше того, пригодные для выращивания винограда земли власти региона исключат из использования в других целях. Для них введут отдельный вид разрешенного использования.

Обратим внимание, что с начала 2021 года винодельни Краснодарский край поставили на экспорт 2 млн литров вина и шампанского. Это на 33% больше, чем в прошлом году.

«Краснодарский край остается главным виноградарско-винодельческим регионом России, - отметил губернатор. - За кратчайшие сроки наши виноделы смогли вытеснить импортное вино и сейчас конкурируют с мировыми производителями на международных рынках. Всего за последние 6 лет объем экспорта вырос в 5 раз и в прошлом году он составил более 4 миллионов литров».

Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что в 2020 году половину экспорта Российского вина составила продукция, произведенная на Кубани.

«Нашу продукцию высоко оценивают на международных дегустационных конкурсах лучшие мировые энологи и сомелье. В этом году мы завоевали уже 94 медали, одну из которых – платиновую – получила анапская винодельня «Шумринка», – сказал Андрей Коробка.