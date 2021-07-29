Минфин России предложил ввести уголовную ответственность за производство табака без лицензии Фото: Shutterstock

Российское министерство финансов предложило ввести уголовную ответственность за производство и оптовую торговлю табаком без лицензии. Законопроект ведомства в четверг, 29 июля, опубликовали на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Накануне, представители Минфина разработали законопроект о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, в соответствии с которым предлагается ввести лицензии на производство и оптовую торговлю сигаретами.

- В документе предлагается внести изменения в статью 171.3 Уголовного кодекса, которая устанавливает наказание за незаконные производство и оборот этилового спирта и алкоголя. Так, производство, закупка, поставки, хранение, перевозки или розничная продажа такой продукции бе лицензии наказываются штрафом в размере двух-трех миллионов рублей или принудительными работами, а также лишением свободы на срок до трех, - говорится в пояснительной записке к проекту.

Как писал сайт Kp.ru, ранее министерство финансов России также предложило ввести уголовное наказание за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС.