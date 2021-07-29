Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика29 июля 2021 19:27

Минфин России предложил ввести уголовную ответственность за производство табака без лицензии

Ведомство предложило внести изменения в статью 171.3 Уголовного кодекса
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Минфин России предложил ввести уголовную ответственность за производство табака без лицензии

Минфин России предложил ввести уголовную ответственность за производство табака без лицензии

Фото: Shutterstock

Российское министерство финансов предложило ввести уголовную ответственность за производство и оптовую торговлю табаком без лицензии. Законопроект ведомства в четверг, 29 июля, опубликовали на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Накануне, представители Минфина разработали законопроект о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, в соответствии с которым предлагается ввести лицензии на производство и оптовую торговлю сигаретами.

- В документе предлагается внести изменения в статью 171.3 Уголовного кодекса, которая устанавливает наказание за незаконные производство и оборот этилового спирта и алкоголя. Так, производство, закупка, поставки, хранение, перевозки или розничная продажа такой продукции бе лицензии наказываются штрафом в размере двух-трех миллионов рублей или принудительными работами, а также лишением свободы на срок до трех, - говорится в пояснительной записке к проекту.

Как писал сайт Kp.ru, ранее министерство финансов России также предложило ввести уголовное наказание за контрабанду алкоголя и табака из ЕАЭС.