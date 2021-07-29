Бастрыкин поручил проверить постановку в театре «Современник» на предмет оскорбления ветеранов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил правоохранителям проверить спектакль «Первый хлеб» в московском театре «Современник» на предмет оскорбления ветеранов. Об этом в четверг, 29 июля, говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Сообщается, что следователи проведут проверку в связи с обращениями представителей общественности и публикациями в средствах массовой информации по данному поводу. Напомним, ранее общественная организация «Офицеры России» призвала руководство театра не допускать оскорблений ветеранов Великой Отечественной войны в постановках. Спектакль «Первый хлеб» получил скандальную известность из-за нецензурного монолога одной героини на могиле ветерана.

- Негативная реакция общественности была вызвана тем, что в одном из спектаклей актеры используют ненормативную лексику, а также оскорбляют ветеранов войны, - говорится в сообщении Следственного комитета.

Отмечается, что вопросы защиты прав ветеранов являются важной составляющей деятельности правоохранительного ведомства, поэтому СК оперативно реагирует на подобные случаи.