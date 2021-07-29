Цены на бензин в России за неделю выросли на 13 копеек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средние потребительские цены на бензин на территории России за неделю с 19 по 25 июля увеличились на 13 копеек, достигнув отметки в 48,44 рубля за литр. Об этом в четверг, 29 июля, сообщается на официальном сайте Росстата.

По данным службы, бензин марки Аи-92 подорожал на 11 копеек до 45,63 рубля за литр, цена на бензин Аи-95 увеличилась до 49,36 рубля за литр. Сильнее всего выросла стоимость бензина Аи-98 – она увеличилась на 21 копейку до 56,53 рубля за литр.

За неделю дизельное топливо увеличилось в цене на десять копеек до 50,28 рубля за литр. Более всего бензин подорожал во Владивостоке и Кызыле – на 1,7 и 1,3 процента соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,3 и 0,2 процента.

Как писал сайт kp.ru, накануне специалисты российского министерства энергетики сообщили, что ведомство допускает временный запрет на экспорт бензина.