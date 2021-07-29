Денис Проценко в эфире общества «Знание» рассказал, чем третья волна пандемии отличается от двух предыдущих

Главврач «Городской клинической больницы № 40» в Коммунарке Денис Проценко уверен, что вакцинация – единственный способ выработать коллективный иммунитет и остановить пандемию. Фото: кадр видео.

Почти 90% пациентов, болеющих сейчас коронавирусом, заражены индийским штаммом дельта, сообщил Денис Проценко в прямом эфире, организованном 29 июля Российским обществом «Знание». Главврач «Городской клинической больницы № 40» в Коммунарке, вошедший в пятерку лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, рассказал, чем третья волна пандемии отличается от двух предыдущих. По его словам, индийский штамм вызывает более быстротечное развитие болезни и поражает легкие сильнее, чем предыдущие мутации COVID-19. Кроме того, коронавирус стали хуже переносить молодые люди.

- Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм дельта. Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями, - отметил Денис Проценко. - Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие - появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов.

Денис Проценко уверен, что вакцинация – единственный способ выработать коллективный иммунитет и остановить пандемию. Поэтому необходимо проявить гражданскую ответственность и сделать прививку от коронавируса, не дожидаясь новой волны инфекции. Только массовая вакцинация поможет снизить интенсивность заражения и предотвратить дальнейшие мутации вируса COVID-19.

- Вакцинация – единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких. В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких – это самая большая свобода, которую мы должны ценить, - подчеркнул Проценко.

При этом главврач «Коммунарки» подтвердил, что сделавшие прививку люди могут заразиться и болеть коронавирусом. Поэтому необходимо постоянно соблюдать меры предосторожности – носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

- Вакцинация и создание иммунитета не равны защите от инфекции. Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации, - советует доктор.

Денис Проценко также рассказал, как весной прошлого года больницу в «Коммунарке» удалось быстро переоборудовать в ковидный госпиталь. По словам врача, главной проблемой стало почти полное отсутствие информации о коронавирусной инфекции и способах лечения болезни. Методы приходилось разрабатывать буквально с колес.

- Самым сложным было перенастроиться, превратиться из хирургов, онкологов в инфекционистов. Но наши доктора быстро обучались, перепрофилировались и быстро начинали лечить ковид, - вспоминает главврач «Коммунарки». - В эпидемию первым зашел Китай, были первые публикации китайских коллег, европейские врачи оказались в зоне эпидемии на полтора месяца раньше нас – у них тоже были небольшие исследования. Наше свободное время было посвящено изучению опыта зарубежных коллег и реализации собственных идей.

Напомним, цикл прямых эфиров Российское общество «Знание» проводит в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. Главная цель проекта – помочь россиянам узнать больше о существующих вакцинах и развеять расхожие мифы о прививках. В прямом эфире общества «Знание» уже выступили глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, главный санитарный врач РФ Анна Попова, главврач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук.