Минэнерго РФ: рост биржевой цены на бензин значительно не повлияет на цены на АЗС Фото: Евгения ГУСЕВА

Рост биржевой цены на бензин не окажет значительного влияния на розничные цены на российских АЗС. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в министерстве энергетики России.

- Зафиксированный на прошлой неделе рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на розничные цены на заправках для конечного потребителя. Для сдерживания роста конечных цен на АЗС производители получают повышенные выплаты от государства по «демпфирующему механизму», - отметили в ведомстве.

В сообщении ведомства говорится, что выход некоторых НПЗ из ремонта до конца месяца поможет дополнительно нивелировать колебания биржевых цен на топливо.

Как писал сайт kp.ru, по информации Росстата, за минувшую неделю средние потребительские цены на бензин в государстве увеличились на 13 копеек, достигнув отметки в 48,44 рубля за литр. Значительнее всего бензин подорожал во Владивостоке и Кызыле. Стоимость дизельного топлива увеличилась на десять копеек до 50,28 рубля за литр.