Собянин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в Москве быстро улучшается, количество госпитализаций зараженных уменьшилось в три раза по сравнению с пиком эпидемии. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

- Действительно, ситуация в настоящее время быстро улучшается. Количество заболеваний от пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить число коек, которые работали на коронавирус. Их уменьшили с 23,5 тысячи до 12 тысяч, - сообщил градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1».

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне приезжающим из-за рубежа непривитым россиянам продлили срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Теперь результат тестирования жители страны, которые возвращаются из зарубежных поездок, должны загрузить на единый портал госуслуг в течение четырех дней.