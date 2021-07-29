В Подмосковье начали отстранять от заказов таксистов без QR-кода Фото: Иван МАКЕЕВ

Агрегаторы такси на территории Подмосковья начали отстранять от заказов таксистов без QR-кодов, подтверждающих защиту от коронавирусной инфекции. В регионе от заказов уже отключили 30 водителей. Об этом в четверг, 29 июля, говорится в сообщении на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сообщается, что с 15 текущего года региональные агрегаторы такси обязаны передавать заказы только тем водителям, которые имеют QR-код.

- Агрегаторы с пониманием и ответственностью относятся к соблюдению мер безопасности на фоне пандемии. По результатам проверок они уже отключили от заказов 30 водителей без QR-кодов. Водители такси относятся к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Компании в свою очередь обязаны обеспечить 60% вакцинации сотрудников, - напомнила первый заместитель главы ведомства Анна Кротова.

Областное министерство транспорта и управление Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения мер таксистами: на дорогах проводят проверку QR-кодов водителей, проверяют сами таксомоторные компании.

Как писал сайт kp.ru, ранее 48% опрошенных жителей российской столицы заявили, что QR-коды необходимо в первую очередь распространить в фитнес-клубах, а также спортивных и танцевальных классах.