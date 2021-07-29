Жена Байдена пострадала на Гавайях: врачи извлекут посторонний предмет из стопы первой леди США

Жена Байдена пострадала на Гавайях Фото: REUTERS

Жена американского президента Джо Байдена Джилл во время рабочей поездки на Гавайи в конце прошлой недели поранила ногу. Об этом 29 июля сообщил журналистам ее пресс-секретарь Майкл Лароса.

Отмечается, что неприятный инцидент произошел на пляже, теперь первой леди США требуется помощь врачей.

Секретарь объяснила, что Джилл Байден наступила на некий "предмет", который застрял у нее в стопе.

- В медцентре имени Уолтера Рида ей проведут процедуру по удалению постороннего предмета <...>. Американский лидер будет ее сопровождать, - пояснил Лароса. При этом он не стал уточнять, на что именно наступила супруга главы государства.

Ранее сообщалось, что первая леди США Джилл Байден возглавит делегацию Штатов на открытии Олимпиады в Токио. Там у нее запланирован ужин с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой и его женой Марико Сугой во дворце Акасака.