Ирина Роднина поставила на место спортсменку из США за резкие слова о россиянах на Олимпиаде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова гребчихи Меган Калмо от США.

Ранее спортсменка призналась, что ей противно видеть медали на россиянах, поскольку, по ее мнению, команда РФ не должна была участвовать в Олимпийских играх-2020 в Токио.

В ответ на критику в адрес россиян Роднина поставила американку на место, указав, что у девушки плохой вкус и дурное воспитание.

- Я за её дурной вкус не отвечаю... Мы, например, умеем радоваться за других спортсменов, сопереживать их спортсменам. Могу точно сказать, что все расстроились, когда снялась американская гимнастка, - рассказала депутат ГД "Чемпионату". - Они просто дурно воспитаны - вот и всё.

Как писал сайт "КП-Спорт", российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали на Олимпиаде-2020 в академической гребле. Наши девушки показали на выступлении результат в 6 минут 51,45 секунды, придя к финишу вторыми. Российская команда взяла медаль в академической гребле впервые за 17 лет в этом виде спорта.