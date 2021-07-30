Электромобили Tesla получили поддержку русского языка Фото: REUTERS

Производитель электромобилей Tesla выпустил новое обновление программного обеспечения, где теперь добавлена поддержка русского языка.

- В данном обновлении Tesla добавила сразу три новых языковых варианта: венгерский, румынский и русский, - говорится в сообщении издания Electrec.

Отмечается, что с новым обновлением интегрированная в Tesla система видеорегистраторов сможет запускать записи автоматически. Это означает, что владельцы такого транспорта, созданного компанией Илона Маска, смогут сохранять видео каждый раз, когда автомобиль обнаруживает событие с потенциальной угрозой безопасности, в том числе аварию или срабатывание подушки безопасности.

Ранее миллиардер и изобретатель Илон Маск пообещал, что представительство компании Tesla появится и в России. Он также отметил, что фабрика Tesla уже есть в Шанхае, а в Калифорнии и Техасе ведется стройка таких отделений.