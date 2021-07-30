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В мире30 июля 2021 1:58

Сенатор Пушков предрек Байдену "бегство от грозного Зеленского"

Представитель Совфеда отметил, что "американский лидер рискует отношениями с Украиной"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Сенатор Пушков предрек Байдену "бегство от грозного Зеленского"

Сенатор Пушков предрек Байдену "бегство от грозного Зеленского"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков накануне встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского в Америке в ироничной форме прокомментировал будущие переговоры.

По его мнению, мир лишается возможности увидеть, как Зеленский "устроит выволочку" Байдену и заставит его "каяться" за позицию по российскому газопроводу.

- Перед лицом собирающегося в Соединенные Штаты грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. ... Иначе Байден рискует отношениями с Украиной, - пошутил Пушков в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на Украине председатель партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского будет проходить на "повышенных тонах". В частности это связано с достигнутым соглашением между США и Германией по проекту "Северный поток -2".