В Британии увидели опасность в действиях России и Китая в космосе Фото: REUTERS

Начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон заявил, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности страны.

По его словам, это связано с "сомнительными операциями" Москвы и Пекина в космическом пространстве, в том числе проведением полетов собственных спутников в "непосредственной близости" от других. Об этом британский начальник рассказал в интервью газете The Daily Telegraph.

Также Уигстон предположил, что деятельность данных стран в космосе грозит привести к уничтожению спутников третьих стран. Кроме того, он не стал исключать, что РФ и Китай могут собирать разведданные в космосе.

Ранее сообщалось, что командующий космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил о "постоянно развивающихся возможностях России и Китая в космическом пространстве", которые вызывают у него серьезные опасения. По словам американского генерала, "угроза", которую в Штатах наблюдают сегодня, "очень серьёзная".