Россиянин Александр Вязовкин финишировал пятым в гребле на Олимпиаде в Токио Фото: REUTERS

В Токио на арене "Си Форест Вотервей" состоялся финальный заезд Олимпийских игр – 2020 по академической гребле в одиночке у мужчин на дистанцию 2 000 метров. Россиянин Александр Вязовкин пришел к финишу пятым. Его результат 6:49.09.

Первое место в соревнования занял представитель Греции Стефанос Нтускос, который показал результат в 6:40.45. "Серебро" с результатом +1.21 взял норвежец Кьетиль Борш, а замкнул тройку победителей Дамир Мартин из Хорватии (6:42.58).

Ранее сообщалось, что на этой же дистанции российская спортсменка Анна Пракатень взяла "серебро" Олимпиады по академической гребле. Они принесла в копилку России 29-ю медаль.

Напомним, Олимпиада в Токио изначально должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако все соревнования были перенесены на один год из-за пандемии коронавируса. В Токио сборную России представляют 335 спортсменов, которые принимают участие в 33 видах программы. У нас нет представителей в баскетболе, бейсболе, софтболе, гольфе, серфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.