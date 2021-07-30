Импорт российских товаров в США резко вырос в 2021 году на фоне роста цен

Импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года резко вырос, достигнув почти 11,5 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Census Bureau.

Отмечается, что уровень импорта минерального топлива, нефти и нефтепродуктов увеличился более чем на три четверти. Таким образом, это значение доросло до отметки в 6,7 миллиарда долларов.

Почти в полтора раза вырос и импорт российских драгоценных и полудрагоценных металлов и камней - 1,6 миллиарда долларов. Более чем на треть увеличился ввоз в страну удобрений, а железа и стали и вовсе повысился на четверть, пишет РБК.