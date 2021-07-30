В Дании призвали сделать из "Северного потока - 2" пиррову победу России

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что западным странам нужно предпринять все необходимые действия для того, чтобы найти способ превратить газопровод "Северный поток - 2" в пиррову победу Москвы. Об этом он написал в статье для издания Berlingske.

Экс-чиновник считает, что для снижения угрозы зависимости от российского газа стоит быстрее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.

- У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию, - обозначил Эллеманн-Йенсен свою позицию по ситуации с "Северным потоком - 2".