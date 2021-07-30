Последние новости на утро 30 июля 2021: Российским пенсионерам рассказали о необязательных налогах

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 30 июля 2021 года.

Финансовый эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал российским пенсионерам о том, какие налоги им не нужно платить. Он напомнил, что государство пересмотрело некоторые налоговые льготы, чтобы улучшить материальное положение граждан старшего поколения. Речь идет о тех налогах, которые связаны с доходом и имуществом. По словам специалиста, многим жителям страны, которые уже вышли на пенсию, приходится продолжать работать, чтобы сохранить прежний уровень жизни. Но несмотря на то, что пенсии и пособия не облагаются налогами, из других официальных поступлений удерживается НДФЛ.

Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что западным странам нужно предпринять все необходимые действия для того, чтобы найти способ превратить газопровод "Северный поток - 2" в пиррову победу Москвы. Он считает, что для снижения угрозы зависимости от российского газа стоит быстрее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.

Импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года резко вырос, достигнув почти 11,5 миллиарда долларов. Так, уровень импорта минерального топлива, нефти и нефтепродуктов увеличился более чем на три четверти - до 6,7 миллиарда долларов.

Россиянка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в академической гребле. Сразу после финиша россиянка расплакалась.

Другой российский спортсмен Евгений Рылов занял первое место в плавании на дистанции 200 м на спине. Это второе "золото" пловца на Играх в Токио.

Власти Саудовской Аравии приняли решение с 1 августа 2021 года снова разрешить туристам посещать страну. Главное условие - наличие у прибывающих двух прививок от коронавируса любой из одобренных в королевстве вакцин (Moderna и Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer и BioNTech).

Производитель электромобилей Tesla выпустил новое обновление программного обеспечения, где добавлены три новых языка. Теперь там предусмотрен интерфейс на венгерском, румынском и русском языках.