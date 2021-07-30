Роман Вильфанд назвал самое теплое море в России

Вильфанд назвал самое теплое море в России Фото: Сергей ГАПОН

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что Балтийское море является самым теплым в России.

- Очень теплая и хорошая температура воды в морях на курортах Черного моря. Она однородная в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, в Туапсе — 25 градусов, в Анапе и Геленджике 24 градуса, а в Сочи 26 градусов, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Вильфанд добавил, что в Балтийском море установилась гораздо раньше: уже в середине июня температура воды была 23 градуса. Это связано с небольшой глубиной моря и продолжительным антициклоном.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что жителей Европейской России ожидает "волна длительной теплой погоды". Специалист рассказал, что наиболее заметные дожди пройдут в среду, 28 июля, и в четверг, 29 июля. После этого будут небольшие осадки, небо будет облачным с небольшими прояснениями.