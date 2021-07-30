Москвичей ожидают кратковременный дождь и до +26 градусов 30 июля 2021 года

Жителей Москвы ожидают кратковременный дождь и до +26 градусов 30 июля 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что жителей Москвы ожидают кратковременный дождь с грозой и тепло до 26 градусов.

- Сегодня мы ожидаем в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, максимальная температура в мегаполисе плюс 24-26, по области плюс 22-27. Ветер южный, с переходом на западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый, — цитирует синоптика РИА Новости.

Специалист добавил, что атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской части страны до конца текущей недели. По словам синоптика, температура воздуха будет немного расти в субботу, по-прежнему сохранятся теплые ночи. В Москве ожидается "хорошая, летняя погода". Такие показали тепла в дневное время в российской столице полностью соответствуют климатическим нормам.