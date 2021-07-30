Москва допускает контакты с Нидерландами по делу о крушении рейса MH17

Российский посол Александр Шульгин сообщил, что власти РФ по-прежнему не исключают сотрудничества с компетентными органами Нидерландов по делу о крушении рейса MH17, но надежды на эффективное взаимодействие все меньше.

Дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно объясняла прекращение трехсторонних консультаций.

- Гаага, подав межгосударственную жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), попросту лишила такую работу всякого смысла. Мы по-прежнему не исключаем возможности взаимодействия с компетентными органами Нидерландов в других форматах, однако надежды на эффективное сотрудничество все меньше, — приводит слова Шульгина РИА Новости.

Напомним, малайзийский "Боинг-777" следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, где полыхал вооруженный конфликт. Погибли все 238 пассажиров и 15 членов экипажа. Расследование трагедии продолжается.