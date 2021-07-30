Россия и Нидерланды создают портативный аппарат ИВЛ

Российская и нидерландская компании разрабатывают портативный аппарат ИВЛ Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский посол в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что российская и нидерландская компании занимаются разработкой портативного аппарата искусственной вентиляции легких для больных коронавирусной инфекцией.

- По имеющейся информации, российская компания ООО "Хирана+" совместно с нидерландской "Демкон" разрабатывает портативный аппарат искусственной вентиляции легких для пациентов с COVID-19. Ожидается, что опытный экземпляр появится в августе 2021 года, — цитирует дипломата РИА Новости.

Шульгин отметил, что сотрудничества минздравов двух государств в вопросе борьбы с коронавирусом пока достичь не удалось.

Напомним, вице-президент по ранней разработке и исследованиям компании BIOCAD Павел Яковлев рассказал kp.ru о пятой российской вакцине от коронавирусной инфекции. По его словам, все будет начинаться с вектора, с помощью которого в клетки человека будут доставляются антигены, то есть генетические фрагменты коронавируса, необходимые для выработки иммунитета.