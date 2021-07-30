В России с 1 января 2023 начнут использоваться трудовые книжки нового образца

Мишустин подписал постановление оо введении в РФ трудовых книжек нового формата. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России с 1 января 2023 года начнут использоваться трудовые книжки нового образца, но можно будет без ограничений пользоваться и прежними. Об этом сказано в постановлении кабмина.

"С 1 января 2023 года в России начнут использоваться трудовые книжки нового образца. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении правительства.

Россияне при этом могут без ограничений пользоваться прежними трудовыми книжками.

Минфин будет определять порядок изготовления новых трудовых книжек. На министерство возложена ответственность и за обеспечение работодателей документами нового образца.

Ранее, как писал портал kp.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что в России появятся новые трудовые книжки. Они будут электронного формата. Постановление премьера вступило в силу с 1 января 2021 года.