"Ъ": Samsung Pay находится под угрозой запрета в России

Samsung Pay находится под угрозой запрета в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сервис электронных платежей Samsung Pay находится под угрозой запрета на территории России из-за обвинений в незаконном использовании технологий.

Как сообщает "Коммерсант", ранее московский Арбитражный суд удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd. Эксперты выяснили, что в Samsung Pay используются технологии, правами на которые владеет "Сквин СА". Суд запретил их использование корейской фирмой.

Однако "Самсунг" может опротестовать решение суда в течение 30 дней. В частности, компания может доказать отсутствие новизны в технологии или же выкупить лицензию у "Сквин СА".

В 2018 году банк ВТБ и Samsung Electronics подвели первые итоги работы проекта денежных переводов на базе технологии токенизации с помощью приложения Samsung Pay. С сентября 2018 г. пользователи сервиса совершили более 250 тысяч денежных переводов. Ежедневный оборот по ним составлял более 20 млн рублей.