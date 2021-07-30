Врач в Канаде сорок лет использовал при ЭКО свой биоматериал. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канадский врач сорок лет использовал свой биоматериал и биоматериал других доноров при ЭКО. При этом клиентки, решившиеся на процедуру, не давали на это своего согласия.

Женщины и их дети подали коллективный иск на врача. Высший суд провинции Онтарио в Канаде подтвердил достижение соглашения о компенсации в размере более 13,3 миллиона канадских долларов (10,7 миллиона долларов США) бывшим пациентам и детям канадского врача, сообщает телеканал CBC.

Врач-репродуктолог Норман Барвин начиная с 1973 года использовал сперму не тех доноров для оплодотворения своих пациенток, из-за чего десятки рожденных после этой процедуры детей до сих пор не знают, кто их биологические отцы.

В 2016 году против репродуктолога был подан коллективный иск, в котором участвуют 226 человек.

После проведенного исследования стало понятно, что Барвин является биологическим отцом 17 из этих детей. В иске рассматриваются претензии, охватывающие период с 1973 по 2012 годы. Сейчас врачу 82 года.

"Хотя мне известно о нескольких врачах в мире, которые сделали подобное тому, что сделал Барвин, мне не известно ни о каком другом коллективном иске или урегулировании подобного рода еще где-либо в мире", - сказал адвокат семей Питер Кронин.

Обвинения в свой адрес Барвин отрицает. Однако следующее слушание по данному делу состоится в ноябре 2021 года.

Если суд вынесет Барвину обвинение, то врач должен будет компенсировать семьям ущерб. Также более 60 тысяч долларов США пойдут на создание базы данных ДНК пациентов Барвина, доноров спермы и зачатых пациентами врача детей, которая поможет рожденным детям найти своих биологических отцов и других родственников.