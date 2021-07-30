Работа автопоезда «Здоровье» в Хабаровском крае будет продолжена

Фото: правительство Хабаровского края

По поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева работа автопоезда «Здоровье» будет продолжена. Сейчас мобильная поликлиника завершает работу в Хабаровском районе и отправляется на техобслуживание. С середины августа автопоезд начнет прием пациентов в Нанайском районе. Следующей точкой станет Комсомольский район.

В бригаде передвижной поликлиники – терапевт, педиатр, стоматолог, акушер-гинеколог, невролог, офтальмолог, врач УЗИ-диагностики, рентген-лаборант и медицинские сестры. В их распоряжении рентгенографический комплекс, аппарат УЗИ и стоматологический кабинет.

В автопоезде реализован широкий комплекс профилактических мероприятий, в том числе лабораторные и инструментальные исследования. Они направлены на выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые влияют на показатели смертности населения. Это онкологические, бронхолегочные заболевания, включая туберкулез, эндокринные, а также заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем.

Помимо этого в передвижной поликлинике организовано вакцинирование от COVID-19.