Морская пехота Черноморского флота проводит учения в Крыму

Морская пехота ЧФ проводит учения на полуострове Крым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводят учения на территории Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

- Морские пехотинцы в составе отделений, взводов и рот выполняют боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия, противотанковых комплексов. Отрабатываются навыки вождения и применения боевой техники на местности, — говорится в сообщении.

Военные отрабатывают оборону колонны техники от ударов авиации, а также нейтрализацию разведывательных групп условного противника.

В учениях принимают участие около 1 тысячи военных и порядка 50 единиц боевой и специальной техники.

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