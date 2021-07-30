Производство гражданских судов в Комсомольске интересно рынку стран АТР

Фото: Александр Янышев

Михаил Мишустин и врио губернатора края Михаил Дегтярев.

На АСЗ председатель правительства осмотрел строящиеся корабли и суда. В частности, ему представили два малых ракетных корабля, у которых уже полностью собраны корпуса. Для дальнейшего успешного выполнения заказов предприятию требуется новый док для транспортировки построенных судов, а также специальный гидроузел. На создание этих объектов необходимо 9,2 млрд рублей и 5,5 млрд рублей, соответственно.

- Соответствующее поручение по строительству транспортно-спускового дока и по первому этапу реконструкции гидротехнических сооружений дано Минпромторгу. Да, нужно сделать и наливной бассейн, это все мы рассмотрим, - сказал Михаил Мишустин.

Одним из направлений развития предприятия также может стать выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в сегменте гражданского судостроения. Завод уже производит аварийно-спасательные суда и выпускает паромы. Это производство может быть интересно для соседей из АТР.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что правительство края постоянно взаимодействует с федеральными органами власти по вопросам увеличения загрузки региональных предприятий судостроения. Прорабатываются вопросы государственной поддержки и дальнейших перспектив их развития.