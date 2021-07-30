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Экономика30 июля 2021 11:51

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля 2021 года

Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи от 30 июля 2021 года
Анастасия РЫШКОВА
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Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля 2021 года.

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля 2021 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 73 руб. впервые с 1 июля 2021. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее, как писал портал kp.ru, доллар курс американской валюты 6 июля впервые с мая поднялся выше 74 рублей. Руководитель департамента инвестиционного анализа "Универ Капитал" Андрей Верников считает, что к концу лета россиян ожидает снижение курса доллара до 70 рублей. При этом уже к концу года доллар отыграется и будет стоить около 74-76 рублей.