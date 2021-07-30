NI рассказал о "маневре" России для запуска "Северного потока — 2"

National Interest рассказал о "маневре" России для запуска "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Обозреватель Диана Фрэнсис издания National Interest считает, что Россия начала "играть мускулами", чтобы реализовать проект "Северный поток — 2".

Журналист утверждает, что после того, как Соединенные Штаты решили не накладывать санкции на немецкую компанию, занимающуюся эксплуатацией трубопровода, Россия якобы стала сокращать поставки газа через Украину в ЕС, повышать цены и уменьшать запасы топлива.

- Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию, — пишет Фрэнсис.

Ранее главный исполнительный директор австрийской компании OMV Райнер Зеле сообщил, что газопровод "Северный поток – 2" должен быть достроен к концу августа. По его словам, первые поставки газа по трубопроводу ожидаются уже в этом году. Он также сказал, что приветствует соглашение между Соединенными Штатами и Германией по "Северному потоку – 2". Документ ускорит строительство газопровода. В свою очередь, финансовый директор OMV Райнхард Флори сообщил, что австрийская компания инвестировала в проект 800 миллионов евро.