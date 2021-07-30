Член ОП Хамзаев предложил запретить россиянам младше 21 года посещать ночные бары

В России предложили запретить посещение ночных баров до 21 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить в России посещение ночных клубов и баров молодым людям до 21 года. Соответствующий документ он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

В своем обращении общественный деятель отметил, что основную часть клиентов ночных клубов составляют молодые люди, в том числе до 21 года. При этом в 18-19 лет молодой организм еще продолжает расти и развиваться, а чрезмерное употребление спиртных напитков могут негативно сказаться здоровье молодых людей.

«С целью снижения уровня потребления алкоголя среди молодых граждан прошу вас рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, принимать и обслуживать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время с 23:00 до 08:00», — цитирует текст обращения RT.

Также Хамзаев добавил, что в совокупности с алкоголем регулярные недосыпы из-за ведения ночного образа жизни могут привести к негативным последствиям, передает телеканал «360».

Добавим, ранее Хамзаев предложил на 10 увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для некурящих сотрудников. Общественный деятель отметил, что курильщики ежедневно тратят на свою привычку до часа в день, то есть до 20 рабочих дней в году, передает Москва 24.