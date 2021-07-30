В России спустили на воду подводный ракетный крейсер четвертого поколения "Красноярск"

В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера четвертого поколения "Красноярск", построенного по усовершенствованному проекту "Ясень-М". Фото: Минобороны РФ

В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера четвертого поколения "Красноярск", построенного по усовершенствованному проекту "Ясень-М". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Корабль построили по усовершенствованному проекту "Ясень-М". Фото: Минобороны РФ

- Благодаря передовым конструкторским решениям одного из ведущих конструкторских бюро "Малахит", высокому качеству работы корабелов "Севмаша" океанский Военно-морской флот России на долгую перспективу будет обеспечен самыми современными и надежными атомными подводными лодками проекта "Ясень-М", — заявил главком ВМФ Николай Евменов.

Главком ВМФ Николай Евменов. Фото: Минобороны РФ

Он также выразил уверенность, что взятые предприятием "Севмаш" темпы строительства атомных подводных лодок этого проекта позволят передать их в состав Военно-морского флота РФ в спланированные сроки.

Ранее на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге в присутствии президента Владимира Путина на воду спустили морозильный рыболовный траулер СТ-192 "Механик Сизов". Он стал третьим в серии, после "Капитан Вдовиченко" и "Механика Маслака". Уже изготовлен корпус четвертого траулера серии, "Капитана Мартынова", а в июне заложили пятый, "Капитан Юнак".