В центре "Вектор" сообщили, что 95% случаев заражения коронавирусом в России приходится на дельта-штамм Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что 95% случаев заражения коронавирусной инфекцией в России приходится на дельта-штамм.

По мнению специалиста, новые штаммы коронавируса, вероятнее всего, будут результатом мутации варианта "дельта".

Максютов уточнил, что мутации коронавирусной инфекции лишь ненамного снижают эффективность вакцин. Он добавил, что разработчики препаратов от COVID-19 в будущем смогут использовать дельта-штамм в качестве эталонного в производстве препаратов.

Ранее японские ученые обнаружили, что лямбда-штамм коронавирусной инфекции, который активно распространяет в некоторых странах Южной Америки, не только обладает повышенной заразностью, но и способностью скрываться от иммунитета человека. В статье говорится, что штамм коронавируса лямбда обладает мутацией, которая обеспечивает «уклонение» частиц инфекции от нейтрализующих антител. Отмечается также, что в среднем для нейтрализации этой мутации заболевания необходимо примерно в 1,5 раза больше антител, чем для борьбы с другими вариациями коронавируса.