Генконсульство призвало российских туристов быть готовыми к эвакуации из-за пожаров в Анталье

Генконсульство РФ в Анталье призывает российских туристов быть готовыми к возможной эвакуации из-за пожаров в турецких регионах.

В генконсульстве отметили, что российские граждане не пострадали в результате лесного пожара в районе Мармариса в Турции, а также в генконсульстве сообщили, что не получали обращений от сограждан из Бодрума.

- Призываем наших соотечественников быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации, - сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

Напомним, как ранее писал портал kp.ru, в районе популярного турецкого курорта Мармарис во время крупного лесного пожара погиб один человек. Об этом сообщило главное управление лесного хозяйства Турции.