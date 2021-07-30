Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире30 июля 2021 12:39

Генконсульство призвало российских туристов быть готовыми к эвакуации из-за пожаров в Анталье

Среди пострадавших из-за стихии россиян нет
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Генконсульство РФ в Анталье призывает российских туристов быть готовыми к возможной эвакуации из-за пожаров в турецких регионах.

В генконсульстве отметили, что российские граждане не пострадали в результате лесного пожара в районе Мармариса в Турции, а также в генконсульстве сообщили, что не получали обращений от сограждан из Бодрума.

- Призываем наших соотечественников быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации, - сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

Напомним, как ранее писал портал kp.ru, в районе популярного турецкого курорта Мармарис во время крупного лесного пожара погиб один человек. Об этом сообщило главное управление лесного хозяйства Турции.