РФПИ предоставил отчет об удачных испытаниях комбинации «Спутника» и AstraZeneca

РФПИ предоставил отчет об испытаниях комбинации «Спутника» и AstraZeneca. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) объявили предварительные результаты клинического исследования в Азербайджане по комбинированному применению вакцины против коронавирусной инфекции компании AstraZeneca и первого компонента "Спутник V". Отмечено, что результаты показали отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после прививки.

Испытания начались в феврале 2021 года. Сейчас вакцинированы 50 добровольцев.

"В августе 2021 года РФПИ и партнеры опубликуют первые данные по иммуногенности комбинированного применения вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Республике Азербайджан", — заявили в фонде.

Специалисты отметили, что эксперимент проводят в рамках глобальной программы сразу в нескольких странах: в Объединенных Арабских Эмиратах, в России и Белоруссии.

Глава фонда Кирилл Дмитриев выразил надежду на успех клинических испытаний как в Азербайджане, так и в других странах.

Напомним, как ранее сообщал портал kp.ru, вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В России доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".