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Здоровье30 июля 2021 13:32

Более 1 млн россиян прошли полный цикл вакцинации "Эпиваккороной"

Только 0,5% людей после этого заразились коронавирусом, сообщил разработчик
Анастасия РЫШКОВА
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Более 1 млн россиян прошли полный цикл вакцинации "Эпиваккороной".

Более 1 млн россиян прошли полный цикл вакцинации "Эпиваккороной".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал журналистам о том, что препаратом "Эпиваккорона" привилось уже более 1 миллиона россиян.

"Вакцина "Эпиваккорона" в гражданском обороте уже более девяти месяцев, с октября 2020 года, и в широком применении с апреля текущего года. На сегодня полный цикл вакцинации прошли уже более миллиона наших граждан. И мы с уверенностью можем утверждать, что вакцина прекрасно показала себя в применении", - сказал он на церемонии запуска производства вакцины на площадке "Герофарма".

Он рассказал, что в текущем году произведено уже более 4 миллионов доз вакцины. Уже сегодня производство вакцины запущено по полному циклу на площадке компании "Герофарм".

"Мы рассчитываем выйти на объем до 5 миллионов доз в месяц, начиная с осени текущего года", - сказал Максютов.

Напомним, как ранее писал kp.ru, вакцина центра "Вектор" стала вторым препаратом для профилактики коронавируса в России.

Более 1 млн россиян прошли полный цикл вакцинации «Эпиваккороной»