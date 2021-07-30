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Спорт30 июля 2021 13:33

Песков назвал героем рапиристку Мартьянову, завоевавшую золото Олимпиады после травмы

Такими нужно гордиться, отметил пресс-секретарь российского лидера
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков назвал героем рапиристку Марту Мартьянову, завоевавшую золото после травмы

Дмитрий Песков назвал героем рапиристку Марту Мартьянову, завоевавшую золото после травмы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "настоящей девушкой-героем" российскую рапиристку Марту Мартьянову, завоевавшую золотую медаль на Олимпийских играх после травмы.

- Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов, и, конечно, прежде всего сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму. Такими нужно гордиться, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Рапиристка Марта Мартьянова получила травму в финале ОИ

Напомним, Марта Мартьянова с травмой завершила свои поединки за сборную по фехтованию. В первом же поединке из трех она неудачно подвернула ногу, после чего на оставшиеся бои выходила с травмой.Заменить спортсменку было невозможно — в финале запрещено производить обратные замены. В последнем поединке она оказалась сильнее француженки, обыграв Астрид Гаяр со счетом 5:1.

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