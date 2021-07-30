Минздрав одобрил идею увеличить компенсацию за осложнения после прививки от COVID-19

Министерство здравоохранения одобрило идею увеличить компенсацию за осложнения после прививки от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко согласился с инициативой увеличить компенсацию за осложнения после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в письме министра в ответ на обращение депутата Государственной думы Федота Тумусова.

- Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия, — цитирует ответ Мурашко РБК.

Ранее Тумусов направил в Министерство здравоохранения письмо, где предложил ввести страхование жизни и здоровья каждого привившегося на 10 миллионов рублей.

Минздрав РФ сообщал, что количество случаев осложнений после прививки от коронавируса крайне невелико. Во всех регионах страны созданы специальные комиссии, чтобы расследовать все случаи осложнений, уточнили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной. Чтобы не допустить роста заболеваемости осенью, нужно ускорить процесс вакцинации населения, добавила она. Попова сообщила, что московский регион справился с ростом заболеваемости всего за четыре недели, что является лучшим результатов за всю историю пандемии.