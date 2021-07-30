МИД: Россия готова принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму

МИД РФ сообщил, что Россия готова принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович заявил, что РФ готова принять международных наблюдателей на выборах в Государственную думу.

- Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей и предоставить им все необходимые организационно-технические и правовые условия для выполнения ими своих задач, поэтому нескольким сотням международных наблюдателей уже направлены или будут направлены приглашения, — гласит сообщение посла.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ главы государства подписан в соответствии с частью второй статьи пятой ФЗ "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания России". Указ вступил в силу со дня его официального публикования.