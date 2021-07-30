Губернатор Василий Орлов принял участие в торжественной церемонии первого взрыва при строительстве Керакского тоннеля

Губернатор Василий Орлов вместе с представителями железной дороги дал старт буровзрывным работам. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области сегодня официально дали старт строительству нового Керакского тоннеля. Он будет построен взамен старого, действовавшего еще с 1910 года, и станет самым длинным тоннелем на Забайкальской железной дороге. Его длина составит 926 метров. Новый тоннель позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на этом участке железнодорожной магистрали. В торжественной церемонии первого взрыва при строительстве Керакского тоннеля принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов.

Глава региона подчеркнул, что эта стройка – часть большого проекта Правительства России по модернизации Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железной дороги. - Сегодня большое внимание уделяется развитию Восточного полигона. Несколько дней назад президент Владимир Путин открыл движение по крупнейшем Байкальскому тоннелю, входящему в состав БАМа. Здесь мы свидетели начала буровзрывных работ на строительстве Керакского тоннеля, - рассказал Василий Орлов.

- В этом году также началось строительство второй ветки БАМа. Все эти мероприятия в связке одной цепи. Задача - расширение Восточного полигона, соответственно, ускоренное опережающее развитие Дальнего Востока. На Санкт-Петербургском форуме в этом году мы с Олегом Валентиновичем Белозёровым (председателем правления ОАО «РЖД) – Ред.) подписали очень важное соглашение о развитии притрассовых посёлков, расположенных на БАМе и Транссибе.

Это соглашение включает в себя 95 мероприятий. Всё это необходимо для того, чтобы полноценно функционировало железная дорога и развивался Дальний Восток. Губернатор напомнил, что РЖД является одной из крупнейших компаний региона, и поздравил ее сотрудников с Днем железнодорожника, который в России в этом году отмечается 1 августа. - Двадцать тысяч амурчан трудятся на железной дороге. Также эта компания является одним из крупнейших налогоплательщиков - 5 млрд. рублей ежегодно перечисляет в консолидированный бюджет, - отметил глава Приамурья.

Планируется, что новый Керакский тоннель будет введен в эксплуатацию в конце 2023 — начале 2024 года. В течение полутора лет РЖД собирается провести ремонт на старом тоннеле. В 2010 году его признали аварийным, а его ремонт нецелесообразным, так как реконструкция не увеличит его пропускную способность.

Сейчас поезда по нему следуют с ограничением скорости. После запуска нового тоннеля скорость движения составов увеличится до установленной. Напомним, с 2004 года на российских железнодорожных магистралях построено более десятка тоннелей, при этом тоннели под два пути есть только в двух местах. Керакский тоннель станет третьим.