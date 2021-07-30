Нарышкин: разведка РФ считает ЦРУ своим партнером

Сергей Нарышкин заявил, что разведка РФ считает ЦРУ своим партнером Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки является партнером для России.

Глава СВР отметил, что российская разведка контактирует с коллегами из многих стран мира, среди которых Китай, Пакистан, Индия и прочие.

- Что касается нашего взаимодействия с Центральным разведывательным управлением (США), то ЦРУ для нас является партнерской службой, традиционно обмениваемся оперативной, разведывательной информацией по целому кругу вопросов, касающихся общей глобальной темы борьбы с международным терроризмом, — сказал Нарышкин в интервью ТАСС.

Он добавил, что контакты с американской стороной в этой сфере продолжаются, хотя и не так активно, как это было раньше.

В 2018 году Нарышкин уже рассказывал, что Служба внешней разведки России и Центральное разведывательное управление США активно сотрудничают друг с другом и обмениваются информацией в рамках противодействия международному терроризму. Он подчеркивал, что именно тема противостояния экстремистам находится в центре взаимодействия делегаций двух стран.