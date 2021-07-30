Руководитель центра погоды «Метео» прокомментировал ситуацию с пожарами в Турции

Вблизи турецких курортов полыхают лесные пожары Фото: REUTERS

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал ситуацию с пожарами Турции. Синоптик отметил, что сильная засуха в этих регионах летом – не редкость.

«Южное побережье Чёрного моря и турецкое побережье Средиземноморья — это всё-таки сухие субтропики, и лето — это обычно очень сухой сезон», — цитирует специалиста RT.

В связи с этим, добавил Шувалов, каждое лето в период с июня оценивается в регионе как пожароопасный.

«Этим летом этот пожароопасный период наступил несколько позже в силу особенностей атмосферной циркуляции в первые летние месяцы», — добавил синоптик.

Напомним, ранее сообщалось, что лесные пожары в Турции уже распространились на 42 районе в Анталье, из 27 из них уже эвакуировали людей.

«Всего пожары зафиксированы в 21 провинции Турции, включая Адану, Анталью, Мерсин и Муглу. Удалось локализовать 42 очага возгорания, в 21 районе продолжается борьба с огнем», — цитирует данные турецкого МИД телеканал «360».