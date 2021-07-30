На свалку в Пятигорске выбросили документы клиентов частного пенсионного фонда

На свалке в Пятигорске нашли документы негосударственного пенсионного фонда. Фото: Общественная организация «Чистый Регион»

На свалке в Пятигорске нашли сотни документов негосударственного пенсионного фонда с личными данными клиентов. Об этом сообщает NewsTracker со ссылкой на экоактивистов «Чистый регион».

Факт выявили в ходе мониторинга несанкционированных свалок. На одной из них и обнаружили кучу с бумагами, среди которых - копии паспортов, СНИЛС, заполненные бланки, заявления от застрахованных лиц о переходе из ПФР в негосударственный фонд, а также согласия на обработку персональных данных. Данные принадлежат жителям Кабардино-Балкарии, которые передавали эти документы в НПФ.

- Мы решили выяснить, как бумаги с персональными данными попали на стихийную свалку, и обратились с этим вопросом в офис компании, находящийся в республике. Оказалось, на территории КБР отделения банка нет, а ближайший находится в Пятигорске в районе ЖД вокзала, - цитирует издание активистов.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщала, что прокуратура Ставропольского края организовала проверку по этому факту. Активисты также направили обращение в Роскомнадзор.