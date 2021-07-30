Лукашенко: Сейчас нет необходимости в размещении ВС России в Белоруссии

Лукашенко заявил, что сейчас нет необходимости в размещении ВС России в Белоруссии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в данный момент нет необходимости в размещении на территории республики российских военных.

"У нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", - приводит слова президента Sputnik Беларусь.

Лукашенко заявил, что этот вопрос никогда не обсуждался с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как ранее писал портал kp.ru, заявление президента Белоруссии прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что запроса размещать ВС России в Белоруссии не поступало, а если и поступит, то это должно проходить строго по определенным правилам.